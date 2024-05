LPI-GTH: Fahrrad entwendet- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Gestern Abend befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Ford die Kasseler Straße in Richtung Katharinenstraße und beabsichtige nach links in die Straße "Rennbahn" einzufahren. Dabei übersah der 19-Jährige offenbar einen entgegenkommenden 42-jährigen Fahrer eines Renault, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der 42-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und wurde ...

