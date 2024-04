Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Sippersfeld (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem nach Verkehrsunfall flüchtigen Verkehrsteilnehmer.

Der 41-jährige Geschädigte konnte den Unfallzeitpunkt auf den 19.04.2024 18:30 Uhr bis zum 20.04.2024 12:00 Uhr eingrenzen. Als Unfallörtlichkeiten dürften der Parkplatz des Sportplatzes in Sippersfeld und die Hauptstraße in Sippersfeld, im Bereich der Anwesen Hausnummern 65 bis 75, in Betracht kommen.

Der Unfall verursachende Verkehrsteilnehmer touchierte den Heckbereich des Pkw und verursachte hierbei einen Schaden von ca. 3000 Euro.

Zeugen, welche Hinweise auf den unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Rockenhausen unter 06361/917-0 telefonisch oder per Mail unter pirockenhausen@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.|pirok

