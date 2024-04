Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kupferkabeltrommel entwendet

Ramstein-Miesenbach (ots)

Erneut hatten es Diebe auf das Außenlager der Stadtwerke in der August-Süßdorf-Straße abgesehen. Bereits vor kurzem wurden dort mehrere Tonnen mit Buntmetall entwendet. In der Nacht von Dienstag und Mittwoch gelangten Unbekannte abermals widerrechtlich auf das Außengelände und stahlen eine weitere Kupferkabeltrommel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Betrag. Sollten in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht worden sein, so bittet die Polizei Landstuhl um Hinweise unter der Tel.-Nr. 06371-8050.|pilan-wi

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell