Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorrang missachtet, Unfallverursacher leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Lauterecken (ots)

PKW-Fahrer übersieht entgegenkommendes Fahrzeug. Am Montagmittag wollte der Mann mit seinem Polo auf der B 420 nach links in Richtung B 270 abbiegen, wobei er eine entgegenkommende in Richtung Wiesweiler fahrende Frau mit ihrem BMW übersah. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell