POL-EL: Esterwegen - Leergut gestohlen

Itterbeck (ots) - Heute kam es auf der Hauptstraße in Itterbeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 32-jähriger Fahrer eines Saab war in den frühen Morgenstunden in Richtung Itterbeck unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß der Pkw gegen mehrere Bäume und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde ...

