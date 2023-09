Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 58-Jähriger bei Verkehrsunfall verstorben

Leina (ots)

Gegen 15.45 Uhr kam es am heutigen Tag auf der Landstraße 1026 bei Leina zu einem tragischen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines Leichtkraftfahrzeuges aus der Ortslage Leina kommend auf die L 1026 auf. Hier kollidierte er mit dem Pkw Kia einer 39-Jährigen, welche aus Richtung Schönau vor dem Walde zur Anschlussstelle Gotha-Boxberg fuhr. Der 58-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die 39-Jährige und ihr siebenjähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden polizeilich sichergestellt und abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 58.000 Euro. Die Landstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.(ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell