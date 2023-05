Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230505 - 0513 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Nachmittag des 04. Mai 2023 beobachteten Zivilbeamte an der Konstablerwache, auf dem dortigen Erzeugermarkt, einen Mann, welcher sich in auffälliger Art für die Taschen der dortigen Besucher interessierte. Nur kurze Zeit später verließ der Mann den Markt und begab sich in die Kleinmarkthalle. Hier scheiterte er mit dem Versuch, einem Besucher das Smartphone aus der hinteren Hosentasche zu ziehen. Schließlich begab er sich gegen 16.00 Uhr auf den Römer, wo er an dem Tisch eines Cafés Platz nahm. Hier gelang es ihm, aus der Jackentasche eines Geschädigten das Smartphone zu entwenden. Die Jacke hatte der Geschädigte über die Stuhllehne gelegt. Der Tatverdächtige ließ das Handy sofort in seine mitgeführte Tasche fallen und wollte sich entfernen. Nun erfolgte die Festnahme des 39-jährigen Beschuldigten. Das erbeutete Smartphone konnte dem 66-jährigen Geschädigten wieder übergeben werden. Der Tatverdächtige führte noch 0.58 Gramm Haschisch sowie ein weiteres Smartphone und eine Uhr mit sich. Die beiden letztgenannten Gegenstände dürften ebenfalls aus Diebstählen stammen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

