POL-MK: "Hallo-Mama"-Trick erfolgreich

Lüdenscheid (ots) - Am Wochenende brannten wieder mehrere Altpapiercontainer: am Samstag gegen 20.50 Uhr am Brüderweg und um 23.15 Uhr an der Glatzer Straße, am Sonntag gegen 12.30 Uhr am Theodor-Schulte-Platz und gegen 21.30 Uhr an der Grüberstraße. In allen Fällen löschte die Feuerwehr die Brände. Erst ...

