Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gefragt und geschlagen/ Angehupt und herausgezerrt/ Versuchter Autodiebstahl und weitere Delikte

Lüdenscheid (ots)

Am Wochenende brannten wieder mehrere Altpapiercontainer: am Samstag gegen 20.50 Uhr am Brüderweg und um 23.15 Uhr an der Glatzer Straße, am Sonntag gegen 12.30 Uhr am Theodor-Schulte-Platz und gegen 21.30 Uhr an der Grüberstraße. In allen Fällen löschte die Feuerwehr die Brände.

Erst nach dem Weg gefragt, dann zugeschlagen

Ein Unbekannter fragte am Samstag einen 64-jährigen erst nach dem Weg und verpasste ihm dann einen Faustschlag aufs Auge. Dabei wurde der 64-Jährige erheblich verletzt. Polizei und Rettungsdienst wurden kurz nach 17 Uhr wegen eines medizinischen Notfalls zur Jockuschstraße gerufen. Dort trafen die Polizeibeamten einen im Gesicht blutenden Mann. Er berichtete, er sei zu seinem Fahrzeug gegangen. Drei Männer hätten ihn nach einer Straße gefragt. Aus ihm unerklärlichen Gründen habe er dann einen Faustschlag ins Gesicht bekommen. Seine Brille zerbrach. Die Männer rannten weg. Er klingelte an der nächsten Haustür und bat um Hilfe. Der Mann, der geschlagen hat, wurde auf etwa 20 Jahre geschätzt. Er sah "südländisch" aus, hatte dunkle Haare und trug ein weißes T-Shirt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Polizei sucht nach Zeugen, die gebeten werden, sich zu melden unter Tel. 9099-0.

Streit im Straßenverkehr

Nach einem eventuellen Beinahe-Unfall wollte am Sonntag ein Pkw-Fahrer an der Thünenstraße einen anderen Fahrer aus dem Wagen zerren. Der Betroffene erstattete Anzeige bei der Polizei. Er berichtet, dass er gegen 17.15 Uhr die Thünenstraße aus Richtung Altenaer Straße befahren habe. Vor ihm parkte ein Fahrzeug rückwärts vom Postbankparkplatz aus. Er hatte das Gefühl, als würde der andere Fahrer ihn nicht sehen, deshalb hupte er. Der andere Fahrer sei darauf hinter ihm hergefahren und habe durchgehend gehupt. Als er anhielt, stieg der Fahrer hinter ihm aus, habe seine Fahrertür aufgerissen und versucht, ihn am Arm aus seinem Pkw herauszuzerren. Er stieg schließlich freiwillig aus. Der unbekannte Fahrer ging darauf zu seinem weißen KIA Soul zurück und fuhr davon. Das Kennzeichen ist bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich zu melden unter Telefon 9099-0.

In der Nacht zum Sonntag wurde am Ulmenweg versucht, eine Wohnungstür aufzuhebeln. Der Versuch misslang.

Verhinderter Autodiebstahl

Während eine Lüdenscheiderin am Samstag Altpapier in einen Container füllte, stieg ein Unbekannter zu ihrer Tochter ins Auto und startete den Motor. Um 15.44 Uhr fuhr die Frau an den Container an der Ecke Altenaer Straße/ Unterm Vogelberg. Sie ließ den Wagen etwa 20 Meter von dem Container entfernt mit offenem Kofferraum stehen und ging mit dem Papier zu dem Container. Ihre elfjährige Tochter saß auf dem Beifahrersitz, auf dem Rücksitz saß der Familienhund. Ein Unbekannter ging auf das Auto zu, schloss den Kofferraum, stieg zu Tochter und Hund ins Auto und startete den Motor. Auf die Ansprache der Mutter sagte der Unbekannte nur, dass er "eine Frage" habe. Die Frau zerrte den Unbekannten aus ihrem Wagen, während ihre Tochter auf der anderen Seite aus dem Pkw flüchtete. Der Mann rannte schließlich weg und stieg in einen Bus ein. Als die Mutter den Bus aufhielt, rannte der Unbekannte in Richtung Brüderstraße davon. Die dazu gerufene Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein, die jedoch ohne Erfolg verlief. Der Unbekannte wurde auf etwa 55 Jahre und eine Größe von 1,80 bis 1,85 Meter geschätzt. Er hat eine durchschnittliche Statur, trug Brille, kurze, schwarze Haare, eine dunkelblaue Steppjacke und eine helle Jeans. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Diebstahls eines Kraftfahrzeugs und bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht zum Sonntag wurde aus einem an der Claudisstraße geparkten Lkw ein mobiler Scanner gestohlen.

Fahrzeuge beschädigt

Am Sonntagnachmittag, zwischen 13.50 und 16.30 Uhr, wurden an der Fontanestraße mindestens sieben Fahrzeuge zerkratzt. An der Straße Honseler Bruch wurde in der Nacht zum Sonntag die Windschutzscheibe eines roten Renault beschädigt. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen haben Unbekannte den rechten Außenspiegel eines geparkten grauen Hyundai durch Tritte beschädigt. In der Nacht zum Samstag hat ein Unbekannter eine Glasflasche auf einen an der Parkstraße abgestellten VW Kombi geworfen. Die Flasche durchschlug hintere Scheibe an der Fahrerseite.

Diebstahl aus Keller

Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen sind Unbekannte in einen Keller am Asenberg eingebrochen. Sie entwendeten ein Mountainbike und einen Akkuschrauber.

Am Donnerstagabend, gegen 20.15 Uhr, haben zwei Unbekannte an der Hochstraße eine Hauswand und einen gegenüberliegenden Stromkasten mit roter Farbe besprüht. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell