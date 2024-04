Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Messern gedroht

Taschendiebe/ Einbruchversuch und andere Straftaten

Hemer (ots)

Ein verbaler Streit um Geldschulden zwischen 2 Männern endete am Samstagnachmittag in der Gustav-Reinhard-Straße mit einer Bedrohung mit Messer. Ein 15-jähriger Iserlohner bedrohte einen 18-jährigen Iserlohner. Der 18-Jährige erstattete Anzeige. Später fiel der 15-Jährige ein weiteres Mal bei einer Körperverletzung zum Nachteil eines 30-jährigen Mendeners auf, welcher ebenfalls Strafanzeige erstattete. Das Messer war diesmal nicht im Spiel.

Am Samstagmittag wurde Am Tyrol ein 40-jähriger Mann aus Nachrodt-Wiblingwerde von einem 55-jährigen Hemeraner mit einem Messer bedroht und beleidigt. Der 55-Jährige wurde durch das Ordnungsamt in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Der Geschädigte erstattete Strafanzeige.

An der Parkstraße eskalierte am Sonntagabend ein Streit zwischen einer 60-jährigen Iserlohnerin und einer 46-jährigen Hemeranerin. Die Iserlohnerin biss der Hemeranerin dabei ins Handgelenk. Die Hemeranerin erstattet eine Strafanzeige.

In der Englandstraße kam es am Wochenende zu einem versuchten Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt auf das umzäunte Grundstück der städtischen Einrichtung und versuchten dort, in einen Baucontainer einzubrechen. Dabei wurde eine Jalousie und ein Fenster beschädigt. Es wurde eine Strafanzeige erstattet. Sachdienliche Hinweise können gerne persönlich auf der Polizeiwache in Hemer oder unter der Telefonnummer 02372-90990 mitteilt werden.

Am Samstagabend ist einer 31-jährigen Kölnerin auf dem Parkplatz eines Discounters an der Hauptstraße unbemerkt ihr Koffer aus dem Kofferraum ihres Pkw gefallen. Zeugen konnten beobachten, wie ein Mann diesen an sich nahm. Bisher hat er ihn noch nirgends abgeben, sodass nun der Verdacht eines Diebstahls besteht. Sachdienliche Hinweise können gerne persönlich auf der Polizeiwache in Hemer oder unter der Telefonnummer 02372-90990 mitteilt werden.

Einer 87-jährigen Frau wurde am Freitagmorgen ihre Geldbörse mit 50 Euro Bargeld beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Elsa-Brandström-Straße aus dem Rollator entwendet. Sie erstattete Strafanzeige. Sachdienliche Hinweise können gerne persönlich auf der Polizeiwache in Hemer oder unter der Telefonnummer 02372-90990 mitteilt werden.

Freitagabend beleidigte ein 18-jähiger Iserlohner eine 25-jährige Mitarbeiterin eines Schnellrestaurants an der Bahnhofstraße, nachdem diese ihm ein Hausverbot erteilt hatte. (KaMa)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell