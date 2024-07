Polizei Hagen

POL-HA: Unfall zwischen LKW und Radfahrerin an der Eckeseyer Straße - Bahnhofshinterfahrung gesperrt

Hagen-Eckesey (ots)

Am Mittwoch, 17.07.2024, kam es zu einem Unfall an der Eckeseyer Straße. Dort fuhr auf dem Radweg in Fahrtrichtung Hauptbahnhof eine 63-jährige Fahrradfahrerin. Zur gleichen Zeit, gegen 10:00 Uhr, bog ein LKW, der in dieselbe Richtung fuhr, nach rechts auf die Bahnhofshinterfahrung ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen LKW und Fahrrad. Die Frau stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte versorgen sie vor Ort. Es besteht keine Lebensgefahr. Ob ein Missachten der Lichtzeichenanlage an der Unfallstelle durch einen der Beteiligten unfallursächlich war, prüft jetzt das Verkehrskommissariat. Die Unfallstelle ist zurzeit und vermutlich bis 12 Uhr polizeilich gesperrt. Bitte umfahren Sie den Bereich weiträumig. (hir)

