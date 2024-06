Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vorläufige Festnahme nach Diebstahl

Soest (ots)

Am 21.06.2024, gegen 11:30 Uhr, konnte durch den Ladendetektiv eines Soester Warenhauses in der Straße Am Bahnhof, ein 21 Jahre alter afghanischer ZUE-Bewohner bei einem Diebstahl von geringwertigem Schmuck beobachtet werden. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Soest sowie Kräfte der EK Prio, die sich als Zivilstreife in der Soester Innenstadt befanden, übernahmen die weitere Bearbeitung. Bei dem Mann konnten im Rahmen der Kontrolle ein Taschenmesser sowie eine Zange aufgefunden werden. Zudem wurden weitere mitgeführte Bekleidungsstücke, die durch nachfolgende Ermittlungen zwei anderen Soester Geschäften zugeordnet werden konnten, bei dem jungen Mann festgestellt. Wegen des Verdachts des mehrfachen Diebstahls mit Waffen wurde der afghanische ZUE-Bewohner vorläufig festgenommen. In der Vernehmung räumte der Mann alle Taten ein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Arnsberg wurde auf einen Antrag auf Untersuchungshaft verzichtet, da der Mann bisher noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten war und sich umfänglich geständig zeigte. Auch ein gewerbsmäßiger Diebstahl konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Er bleibt weiter im Fokus der EK Prio. Gleichzeit erhielt auch die Zentrale Ausländerbehörde einen Hinweis auf die Taten des Afghanen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell