Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Supermarkt

Ense-Niederense (ots)

Am 24. Juni, gegen 02:10 Uhr, wurde in einen Supermarkt auf der Bahnhofstraße eingebrochen. Bisher unbekannte Täter hebelten eine Tür auf und entwendeten aus dem Kassenbereich eine größere Menge Zigarettenschachteln. Vermutlich handelte es sich um drei Täter, die bei ihrer Tat videografiert wurden. Die erste Person war circa 25-35 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur und trug einen grauen Pullover, eine schwarze Hose und dazu schwarze Sneaker. Auffällig war, ein blaues Kopftuch und graue Handschuhe. Die zweite Person hatte eine athletische Figur, war etwa 20 bis 30 Jahre alt und war mit einem blauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose und grauen Schuhen bekleidet. Er hatte ein blaues Tuch vor dem Gesicht und grüne Handschuhe an. Die dritte Person, die auf der Aufzeichnung zu erkennen war, hatte eine athletische Figur, war zwischen 25 und 35 Jahre alt, trug einen blauen Pullover, schwarze Jogginghose und weiße Schuhe. Die Person hatte ein grünes Kopftuch auf und graue Handschuhe an. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort zur Spurensicherung und hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell