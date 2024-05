POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Büroräumlichkeiten einer sozialen Einrichtung

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (18.05.2024) gegen 15.00 Uhr stellte der Geschädigte seien schwarzen VW Golf mit LB-Kennzeichen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Neckaraue in Remseck-Hochberg ab. Als er gegen 16.00 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er einen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro beziffert. ...

