Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht auf Discounter-Parkplatz in Remseck-Hochberg - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (18.05.2024) gegen 15.00 Uhr stellte der Geschädigte seien schwarzen VW Golf mit LB-Kennzeichen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Neckaraue in Remseck-Hochberg ab. Als er gegen 16.00 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er einen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro beziffert. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter Tel.: 07154-13130 oder per E-Mail unter kornwestheim.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

