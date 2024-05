Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen

B464: Falschfahrer gefährdet und behindert andere Verkehrsteilnehmer - weitere Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu mehreren Gefahrensituationen kam es am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr, als der bislang unbekannte Lenker eines schwarzen Pick-up-Trucks des amerikanischen Herstellers GMC mit seinem Anhänger auf der B464 Holzgerlingen in Richtung Renningen entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Mehrere Verkehrsteilnehmer, die ordnungsgemäß in Richtung Renningen unterwegs waren, mussten unter anderem an der Anschlussstelle zur BAB A81 / Böblingen-Hulb anhalten, wobei sich der Falschfahrer hier in Schrittgeschwindigkeit durch die Fahrzeuge schlängelte, um letztlich an der Ausfahrt zur Herrenberger Straße / K1077 zu wenden und die Ausfahrt in Richtung Industriegebiet Hulb zu nehmen. Auch hier kam es zu Behinderungen und Gefährdungen, vor allem, weil der Pick-up-Fahrer entgegen der Fahrtrichtung die eigentliche Einfahrt auf die B464 benutzte. Ein hier entgegenkommender Pkw musste ebenfalls anhalten, um den Falschfahrer passieren zu lassen. Durch die Fahrmanöver des Falschfahrers kam es zu keinen Unfällen. Das Polizeirevier Böblingen sucht nun Zeugen und weitere geschädigte Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten behindert oder gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter 07031 13 2500 oder per E-Mail unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

