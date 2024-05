Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: zwei Leichtverletzte und fünf beschädigte Fahrzeuge nach Unfall in der Sindelfinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein Verkehrsunfall im Sindelfinger Stadtteil Maichingen forderte am Freitagmorgen (17.05.2024) gegen 07:40 Uhr zwei leichtverletzte Personen und über 20.000 Euro Sachschaden. Eine 25-Jährige fuhr mit ihrer Mercedes B-Klasse auf der Sindelfinger Straße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung zur Schwenniger Straße / Austraße missachtete sie die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines 25-jährigen BMW-Lenkers, der von der Schwenninger Straße geradeaus in die Austraße fahren wollte. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Durch den Aufprall wurde der BMW nach links abgewiesen, prallte gegen eine ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte Mercedes A-Klasse und schob diese gegen eine dahinter geparkte Mercedes C-Klasse. Die C-Klasse wurde wiederum gegen eine geparkte Mercedes E-Klasse geschoben. Die 25-jährige Fahrerin der B-Klasse und der gleichaltrige BMW-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Sachschäden an allen fünf Pkw werden auf insgesamt rund 23.000 Euro geschätzt.

