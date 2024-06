Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

Erwitte (ots)

Am gestrigen Sonntag gegen 21.30 Uhr kam es in der Soester Straße in Erwitte zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die dortige Tankstelle.

Ein bisher unbekannter, maskierter Täter betrat diese und forderte den Mitarbeiter unter vorgehaltener Waffe auf, Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Der Mitarbeiter tat das einzig Richtige und händigte die geforderte Beute aus.

Der ca. 16-20 Jahre alte Mann flüchtete daraufhin fußläufig in unbekannte Richtung. Zeugen haben ihn noch dabei beobachten können, wie er in der Nähe des Tatortes die Kasse ausleerte und diese in ein nahegelegenen Busch schmiss.

Der Räuber wird wie folg beschrieben:

- männlich - ca. 16-20 Jahre - kräftige Statur - dunkle Haare - bekleidet mit dunkler Hose - schwarzes Oberteil mit Kapuze mit jeweils drei weißen Streifen auf den Ärmeln - blaues Tuch im Gesicht.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit starken Kräften und Unterstützung des Polizeihubschraubers sowie Diensthunden ist der Täter weiter flüchtig.

Wer Angaben zu diesem Vorfall machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lippstadt unter 02941 91000 oder sucht die nächste Polizeidienststelle auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell