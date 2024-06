Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerer Motorradunfall

Bild-Infos

Download

Warstein-Hirschberg (ots)

Am gestrigen Sonntag, gegen 15:42 Uhr, kam es zu einem schweren Motorradunfall auf der Straße "Bermecke". Eine 20-jährige Bürenerin war mit ihrem Motorrad in Richtung Hirschberg unterwegs, als sie aufgrund eines Fahrfehlers in den Gegenverkehr geriet. Dabei touchierte sie eine entgegen kommende 65-jährige Kradfahrerin aus den Niederlanden. Beide Verkehrsteilnehmer verloren die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und kamen anschließend zu Fall. Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt in das nahegelegene Krankenhaus verbracht. (rb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell