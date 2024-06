Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Kollision zwischen zwei Radfahrern

Lippstadt (ots)

Am Samstagnachmittag (22.06.), gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Mann aus Lippstadt mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Beckumer Straße in Richtung Liesborn. Plötzlich war ein 18-jähriger Pedelec-Fahrer, ebenfalls aus Lippstadt, über einen kleinen Verbindungsweg von der Straße Am Cappeler Freistuhl auf den Radweg in Richtung Innenstadt eingebogen. Obwohl der Zusammenstoß der beiden Radfahrer nur leicht war und auch niemand zu Fall kam, wurde 66-Jährige am Arm getroffen und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Sachschaden war nicht entstanden. (hn)

