Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Geseke (ots)

Am Freitagmittag (21.06.), gegen 13.15 Uhr, befuhr eine 66-jährige Frau aus Büren mit ihrem Pkw den Mittelhäuser Weg von Bökenförde in Richtung B1. An der dortigen Kreuzung beabsichtigte sie nach links auf die B1 in Richtung Geseke abzubiegen. Auf der bevorrechtigten B1 nahm sie von links einen Kradfahrer wahr, der die B1 in Richtung Erwitte befuhr. Als dieser den rechten Blinker betätigte und damit anzeigte, dass er nach rechts in den Mittelhäuser Weg abbiegen wollte, fuhr die Frau aus Büren in den Kreuzungsbereich ein. Entgegen seiner angezeigten Absicht, nach rechts abbiegen zu wollen, war der Erwitter aber geradeaus weitergefahren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 39-jährige Kradfahrer aus Erwitte schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Das nicht mehr fahrbereite Kleinkraftrad wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro. (hn)

