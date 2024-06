Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einrichtung einer Ermittlungskommission "Krowa"

Kreis Soest (ots)

Seit Mittwoch, dem 12.06.2024 bis zum heutigen Tag kam es im Kreis Soest zu insgesamt 10 vollendeten Diebstahlstaten (sowie einem Versuch), bei denen gebrauchte, hochwertige PKW-Audi der Q5 und Q7-Klasse (in einem Fall Audi A 8, einem weiteren Fall Audi S6) entwendet wurden. Konkret war das Stadtgebiet von Lippstadt 7 mal, Bad-Sassendorf 2 mal, Soest einmal und Ense (Zentralort) einmal betroffen. In allen Fällen dürften die handelnden Täter zuvor die im Freien und Wohngebieten stehenden Fahrzeuge ausbaldowert haben. Sämtliche Fahrzeuge waren mit dem Schließsystem "Keyless-Go" ausgestattet. Zur Überwindung des Schließsystems sowie der Zündung dürften vermutlich Funkwellenverlängerer verwendet worden sein. Die Täter kamen in allen Fällen zur Nachtzeit.

Im Zuge von eingeleiteten, bundesweiten Fahndungen wurden zunächst am Donnerstag, den 13.06.2024 im Raum Magdeburg ein 17jähriger polnischer Staatsangehöriger (unter Alkoholeinwirkung) und am Folgetag in Görlitz ein 19jähriger polnischer Staatsangehöriger (unter Amphetaminwirkung) als Fahrer hier entwendeter Fahrzeuge festgenommen und mit Untersuchungshaftbefehlen belegt. In beiden Fällen kam es zu Verkehrsunfällen, bei denen in einem Fall auch leicht verletzte Kollegen zu beklagen waren, die ihren Streifenwagen zuvor quergestellt hatten. In Chemnitz wurde ein hier entwendeter Q 5 unbeschädigt und verlassen aufgefunden.

Am gestrigen Donnerstag, den 20.06.2024 kam es unmittelbar nach der Entwendung eines Audi S 6 in Lippstadt zu einer weiteren Festnahme eines 31jährigen polnischen Staatsangehörigen. Dieser wurde mit überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet Lippstadt festgestellt. Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, flüchtete der 31-jährige mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Polizeibeamten konnten kurz danach zunächst einmal nur das Fahrzeug verlassen auffinden, aber mit Unterstützung weiterer Kräfte und des Polizeihubschraubers, den Polen festnehmen. Die Bearbeitung der Haftsache dauert gegenwärtig an.

Nach bisherigem Ermittlungsstand dürften alle Festgenommenen in Polen von bisher Unbekannten als Fahrer rekrutiert, ohne in die konkreten Abläufe der im Hintergrund agierenden Bande eingewiesen worden zu sein. Die auftraggebende, arbeitsteilig und überregional agierende Bande dürfte vermutlich in Polen planen; eine konkrete Verdachtslage besteht dazu derzeit noch nicht.

Obwohl an verschiedenen Tagen inzwischen dreimal Personen festgenommen wurden hält die Serie unvermindert an. Insoweit ist mit weiteren Taten zu rechnen. Neben dem Kreisgebiet von Soest sind mit niedrigeren Fallzahlen auch die benachbarten Behörden Warendorf, Gütersloh und der Hochsauerlandkreis betroffen. Dort wurde ebenso Audi der Q-Klasse und in einem Fall ein Mercedes der S-Klasse entwendet.

Die Kreispolizeibehörde Soest hat nun eine Ermittlungskommission (EK) "Krowa" gegründet. Diese EK konzentriert sich ausschließlich auf die Ermittlungen hinsichtlich dieser Tatserie und erhofft sich so schnellstmöglich neue Erkenntnisse zu den Hintermännern dieser Bande.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell