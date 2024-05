Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 17.05.2024 gegen 05:00 Uhr wurde ein 25-Jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Kaiserlauter Straße in Bad Dürkheim verletzt. Der 25-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr in Höhe der Arbeitsagentur, als eine 41-Jährige mit ihrem Dacia in den Kreisverkehr einfuhr und den Radfahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer zu Boden stürzte. Er wurde leicht am Knie verletzt und wurde durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von 300 Euro. Am Dacia entstand kein Schaden.

