Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Motorradfahrer die Vorfahrt genommen

Welver (ots)

Das Nichtbeachten der Vorfahrt führte am Samstag, (22.06.), gegen 11.20 Uhr, an der Kreuzung Hellweg / Lippestraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 57-jähriger Mann aus Welver befuhr mit seinem Pkw die Wiesenstraße und wollte seine Fahrt an der Kreuzung Hellweg geradeaus in Richtung Lippestraße fortsetzen. Beim Queren der Vorfahrtstraße übersah er einen 53-jährigen Soester, der mit seinem Motorrad die Straße Hellweg in östlicher Richtung befuhr. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, bei dem der Kradfahrer schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. (hn)

