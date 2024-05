Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeistation Braunlage vom 24.05.24, 13:30 Uhr

Goslar (ots)

Braunlage: Motorradunfall mit verletztem Krad-Fahrer

Am Freitag, den 24.05.2024, gegen 11:15 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Krad-Führer aus Kassel die B4 von Braunlage in Richtung Hohegeiß. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich stürzt der Krad-Führer auf die Fahrbahn, schliddert ca. 52 Meter auf der Straße entlang, prallt gegen den dortigen Unterfahrschutz/Leitplanke und kommt im gegenüberliegenden Straßengraben zum Liegen. Der Krad-Führer wird verletzt einem KKH zugeführt. Am benutzten Krad- Suzuki GSX R entsteht Totalschaden. Am Unterfahrschutz und der dortigen Leitplanke entsteht Sachschaden. Gesamtschaden: ca. 4700 Euro. (A.Quast, PHK)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell