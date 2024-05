Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Startschuss für mehr Verkehrssicherheit der Kinder der Kita Schlewecke

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Kindern spendet die Verkehrswacht Warnwesten in dreieckiger Form an die Kita Schlewecke. Die Kinder werden so außerhalb der Einrichtung durch andere Verkehrsteilnehmer generell besser gesehen und früher wahrgenommen, was zur Reduzierung von Gefahren beiträgt. Das Tragen der Westen und gut sichtbarer Kleidung soll als selbstverständlich vermittelt werden.

Zweiter Baustein der Sicherheit ist das Verhalten im Straßenverkehr. Um die Kinder spielerisch an das Thema heranzuführen, spendet die Verkehrswacht zusätzlich eine sogenannte "Move-It Box". Diese beinhaltet ein abwechslungsreiches Spiel- und Bewegungsangebot, das die Kinder durch Bewegung fit für die komplexen Anforderungen des Straßenverkehrs werden lässt.

Abgerundet wird die Thematik durch Schulwegtraining, das in theoretischer und praktischer Form mit der Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei Goslar geübt wird.

"Erwachsene sollten grundsätzlich als Vorbild im Straßenverkehr fungieren und ihr eigenes Verhalten dementsprechend gestalten. Beispielhaft sei hier die Nutzung von Querungshilfen genannt", so Polizeioberkommissarin Christiane Meier.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell