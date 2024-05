POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 22.05.2024

Goslar (ots) - In der Goslarer Altstadt wurde durch bislang unbekannte Tatverdächtige eine Schaufensterscheibe eines Geschäftes beschädigt. Ein Anwohner hatte gegen 4.10 Uhr am Montagmorgen laute Geräusche an dem Juweliergeschäft in der Hokenstraße gehört. Bislang Unbekannte hatten die Schaufensterscheibe des Geschäftes offensichtlich beworfen und Risse im Glas ...

