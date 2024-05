POL-GS: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden

Goslar (ots) - In der Innenstadt verursachte am Dienstagabend ein alkoholisierter Radfahrer einen Verkehrsunfall. Gegen 20 Uhr befuhr ein 34-jähriger Goslarer mit seinem Fahrrad die Bäckerstraße in Fahrtrichtung Mauerstraße. Aufgrund alkoholbedingter Ausfallerscheinungen kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Seat. Die ...

