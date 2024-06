Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer infolge von Alkohol gestürzt und schwer verletzt

Soest (ots)

Folgenschwer endete am gestrigen Abend (22.06.) für einen 47-jährigen Mann aus Soest ein Ausflug mit dem Fahrrad. Gegen 19.00 Uhr befuhr der Soester mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Hammer Landstraße in Richtung Soest. Etwa in Höhe der Firma Kuchenmeister kam der Mann ohne Fremdeinwirkung plötzlich von dem Radweg ab, stürzte und fiel auf den Kopf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung des Radfahrers fest. Mit schweren Kopfverletzungen wurde der Soester in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde ihm wegen Verdachts des erheblichen Alkoholkonsums eine Blutprobe entnommen. Die Folgen wären mit Sicherheit weniger schlimm gewesen, wenn der Mann einen Fahrradhelm getragen hätte. Aber vor allem sollte eine Teilnahme am Straßenverkehr, auch mit einem Fahrrad, am besten ganz ohne Alkoholkonsum stattfinden. (hn)

