Vergessene Kerzen sorgten für einen Feuerwehreinsatz am Donnerstag in Geislingen an der Steige.

Gegen 10.15 Uhr löste der Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus im Notzentalweg aus. Denn dort hatte der Bewohner in einem oberen Stockwerk vergessen, die Kerzen auf dem Tisch zu löschen. Die Wohnung hatte er allerdings verlassen und die Kerzen brannten bis auf den Tisch runter. Der fing an zu glimmen und der Qualm zog bis in das Treppenhaus. Ein Bewohner verständigte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte brachen die Tür auf und löschten den Schwelbrand. Außerdem lüfte sie das Gebäude. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Vollbrand verhindert werden. Nach Lüftung des Gebäudes war dieses wieder bewohnbar. Am Tisch entstand geringer Schaden. Die Polizei Geislingen hat nun die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Auf den 47-Jährigen Wohnungsinhaber kommt nun eine Anzeige zu. Die Feuerwehr Geislingen war mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.

