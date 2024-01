Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat gesprengt

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein lauter Knall offenbarte in der letzten Nacht die Sprengung eines Zigarettenautomaten in Buttstädt. Unbekannte Täter hatten sich mit Böllern an dem Automaten zu schaffen gemacht und diesen in die Luft gejagt. Dadurch gelangten sie nicht nur an ihre ersehnte Beute, sondern verursachten auch einen Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Schnell steckten die Täter die Geldkassette und Zigarettenschachteln ein. Anschließend suchten sie das Weite. Aufgeschreckt durch den Knall sah ein Anwohner aus dem Fenster und beobachtete wie zwei unbekannte Männer flüchteten. Die Polizei fahndete ohne Erfolg nach den Dieben. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an. (SE)

