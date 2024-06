Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Lippetal (ots)

Als am Samstagnachmittag (22.06.), gegen 15.10 Uhr, eine 81-jährige Frau aus Lippetal mit ihrem Pkw von der Schoneberger Straße kommend, nach links in den Postweg in Richtung Hovestadt einbog, kam es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem Toyota. Die 33-jährige Fahrerin des Toyota aus Lippstadt hatte die Vorfahrtstraße Postweg in Fahrtrichtung Lippstadt befahren. Offensichtlich hatte die Lippetalerin beim Einbiegen in den Postweg die Vorfahrt der Lippstädterin nicht beachtet. Das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" ist deutlich sichtbar an der Einmündung aufgestellt. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Sie mussten vorsorglich zur stationären Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. (hn)

