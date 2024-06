Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Jugendliche bringen Pedelecfahrer zu Fall

Bad Sassendorf (ots)

Am gestrigen Sonntag, gegen 19 Uhr, brachten Jugendliche einen 82-jährigen Pedelecfahrer aus Bad Sassendorf auf der Straße "Am Sportzentrum" auf Höhe des Tenniscenters zu Fall. Dort waren einige Jugendliche mit E-Scootern unterwegs. Einer der Teenager versperrte dem Pedelecfahrer den Weg, so dass der 82-Jährige abbremsen musste. Daraufhin sprang ein anderer dem Bad Sassendorfer auf den Gepäckträger, folglich stürzte dieser. Die Gruppe flüchtete ohne Hilfe zu leisten. Der Pedelecfahrer verletzte sich leicht.

Wer Hinweise zu den Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921 91000 zu melden. (rb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell