POL-RE: Gladbeck: sexuelle Belästigung - unbekannter Mann gesucht

Recklinghausen (ots) - Am Mittwochmorgen zwischen 5:07 Uhr und 5:11 Uhr wurde auf der Straße "Am Feldlager" ein schwarzer Porsche Cayenne entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei den bislang unbekannten Tätern um zwei dunkel gekleidete Personen. Einer trug eine Schirmmütze. Mit dem Auto flüchteten sie in Richtung Weseler Straße. Hinweise zu dem ...

