POL-EL: Lingen - Brand auf Balkon

Lathen (ots) - Am Donnerstagabend sind bislang unbekannte Täter in eine Tischlerei an der Straße Mühlentannen in Lathen eingebrochen. Sie beschädigten gegen 23.40 Uhr ein Fenster. Vermutlich wurden sie durch den ausgelösten Alarm gestört. Sie flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der ...

