Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb nach Spielekonsolen-Diebstahl vorläufig festgenommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch (17.07.) endete der Diebstahl einer Spielekonsole für einen Ladendieb zu einer vorläufigen Festnahme. Gegen 18.20 Uhr bemerkte ein Ladendetektiv eines Elektronikgeschäfts in der Mittelstraße, wie ein Mann eine Spielekonsole im Wert von knapp 600 Euro aus der Auslage nahm, die Diebstahlsicherung entfernte und in seine Tasche steckte. Als der 33-Jährige das Geschäft, ohne zu bezahlen, verlassen wollte, sprach ihn der Ladendetektiv am Ausgang an. Der Mann wurde in das Büro des Mitarbeiters geführt und die Polizei verständigt. Aufgrund vorhandener Haftgründe wurde der Ladendieb vorläufig festgenommen. (qua)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell