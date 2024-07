Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Radfahrer

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein 21-jähriger Radfahrer querte gestern Nachmittag, gegen 14.10 Uhr, die Clemensstraße im Bereich des Nordausgangs des Bahnhofs. Nach aktuellem Stand missachtete der 21-Jährige das Rotlicht der Fußgängerampel und fuhr auf die Straße. Es kam zur Kollision mit einer 77-jährigen Opel-Fahrerin, die bei Grün die Clemensstraße in Richtung Oststadt befuhr. Der Radfahrer wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden von insgesamt ca. 1.200 Euro. Die Opel-Fahrerin bleibt unverletzt. (mwi)

