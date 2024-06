POL-OS: Georgsmarienhütte: Müllcontainer ausgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Montag muss es in der Roonstraße einen lauten Knall gegeben haben. Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges krachte in einen am Fahrbahnrand geparkten VW Polo. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Verursacher einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei aus Bramsche nimmt Hinweise zu dem Verursacher oder ...

