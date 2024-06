Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannte zerkratzen Auto - Zeugenaufruf

Am Donnerstagabend kam es in Osnabrück zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte zerkratzten in der Marienstraße zwischen 18:45 Uhr und 21 Uhr die rechte Fahrzeugseite eines schwarzen Renaults. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327 - 2115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell