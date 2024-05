Polizei Hagen

POL-HA: EC-Karte und PIN an Betrüger herausgegeben

Hagen (ots)

Bislang unbekannte Betrüger erbeuteten am Dienstagnachmittag (14.05.2024) in Eilpe die Bankkarte sowie die dazugehörige PIN einer 79-jährigen Frau. Gegen 14.00 Uhr wurde die Hagenerin von einer unbekannten Frau angerufen. Diese teilte ihr mit, dass es auffällige Abbuchungen von dem Konto der 79-Jährigen gegeben habe. Im Verlauf des Telefonates teilte die Angerufene der Betrügerin die PIN ihrer ec-Karte mit. Etwa zwei Stunden später klingelte ein Mann an der Wohnungstür der 79-Jährigen und sagte ihr, dass er die Karte nun mitnehmen müsse, um ihr anschließend eine neue zukommen zu lassen. Nachdem die Hagenerin ihm die Karte übergeben hatte, verließ der Unbekannte die Wohnung. Wenig später stellte die 79-Jährige fest, dass mehrfach Geld von ihrem Konto angehoben wurde und alarmierte die Polizei. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Betruges ein. Die Polizei Hagen warnt an dieser Stelle erneut davor, sensible Daten wie PIN-Nummern oder auch Zugangsdaten für Online-Banking-Accounts am Telefon herauszugeben. Weiterhin sollten in keinem Fall ec-Karten, Schmuck, Bargeld oder sonstige Wertgegenstände an der Haustür an Unbekannte übergeben werden. Sollten Sie den Verdacht haben, dass sich Betrüger mit Ihnen in Verbindung gesetzt haben, beenden Sie das Telefonat umgehend. Kontaktieren Sie anschließend die Polizei und schildern Sie den Sachverhalt. (sen)

