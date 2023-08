LPI-G: Pkw fährt auf

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 31.07.2023 um 09:35 Uhr stellte die Fahrerin eines Pkw Ford ihr Fahrzeug in der Johannisstraße ab, ohne es gegen Wegrollen ausreichend zu sicher. Der Pkw rollte daher eigenständig rückwärts gegen das gegenüberliegende Wohnhaus. Sowohl am Pkw als auch an der Hauswand entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 ...

