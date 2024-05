Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Rollerfahrerin

Ratzeburg (ots)

02. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 01.05.2024 - Witzhave

Am Nachmittag des 01.05.24 kam es in der Möllner Landstraße in Witzhave zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Roller, bei dem die Rollerfahrerin schwer verletzt wurde.

Gegen 15.00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kieler Umland mit seinem Audi die Möllner Landstraße in Fahrtrichtung Reinbek. Eine 65-jährige Fahrerin eines 45 km/h-Rollers aus dem Bereich Reinbek befuhr die Möllner Landstraße in entgegengesetzter Richtung. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es dann in Folge eines Abbiegevorganges des Kielers zum Zusammenstoß, wodurch die Reinbekerin schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000 EUR.

