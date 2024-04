Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in Discounter gesucht

Ratzeburg (ots)

30. April 2024 | Kreis Stormarn - 29.04.2024 - Ammersbek

Gestern Abend kam es in der Hamburger Straße in Ammersbek zu einem Einbruch in einen Supermarkt.

Gegen 22:30 Uhr meldeten Zeugen, dass gerade zwei unbekannte Täter versuchen die Seiteneingangstür eines Discounters gewaltsam aufzubrechen. In das Gebäude gelangten sie jedoch nicht und noch vor dem Erscheinen der Polizei gingen sie in Richtung Hamburg weg. Ein Täter konnte als männlich, schlank und ca. 30 Jahre alt beschrieben werden. Er trug eine kurze Jacke mit farblich abgesetzten unterem Saum/ Bündchen, eine Jeans und dunkle Schuhe. Die Haare hatte er "Popper"- ähnlich mit einem Seitenscheitel.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann Angaben zu dem beschriebenen Tatverdächtigen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell