POL-RZ: Zeugensuche nach Diebstahl eines Zweirades

Ratzeburg (ots) - 29. April 2024 | Kreis Stormarn - 28.04.2024 - Barsbüttel Gestern Abend, zwischen 17.30 Uhr und 21.45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus mit zwei Wohneinheiten in der Barsbütteler Landstraße in Barsbüttel. Nach derzeitigem Erkenntnisstand drangen unbekannte Täter zunächst über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in die ...

mehr