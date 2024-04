Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 17-Jähriger auf Frühjahrsmesse angegriffen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 17-Jähriger wurde am Montagabend (08.04.2024, gegen 18:20 Uhr) von einem Unbekannten auf dem Berliner Platz angegriffen. Zuerst soll der Unbekannte dem Jugendlichen unvermittelt in den Rücken getreten und ihn dann ins Gesicht geschlagen haben. Der Angreifer wird beschrieben als männlich, 15- 16 Jahre alt, trug seine Haare zum Pferdeschwanz und hatte eine Kappe der Marke Gucci an. Er war in Begleitung von rund 20 anderen Personen, die jedoch nicht handgreiflich wurden. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem Angreifer geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

