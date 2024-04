POL-PPRP: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am frühen Montagmorgen (08.04.2024, gegen 5 Uhr) brach ein Unbekannter in ein Autohaus in der Bruchwiesenstraße ein. Durch den Einbruch wurde ein Alarm ausgelöst und der Einbrecher flüchtete. Ob etwas gestohlen wurde, wird derzeit ermittelt. Haben Sie am Montagmorgen etwas Verdächtiges in der Bruchwiesenstraße gesehen? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, ...

mehr