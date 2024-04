POL-PPRP: Einbruch in Autohaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Um an ihr vermeintliches Erbe zu kommen, übermittelte eine 70-jährige Frau aus Ludwigshafen sensible Daten an Betrüger. Über die Plattform Facebook wurde die 70-Jährige von einer bislang Unbekannten angeschrieben. Diese erschlich sich über mehrere Tage das Vertrauen der Ludwigshafenerin. Die Unbekannte behauptete schwer krank zu sein und die Seniorin als Erbin für ihr Vermögen in Höhe von ...

mehr