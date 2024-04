POL-PPRP: Angebliches Erbe stellt sich als Betrug heraus

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten zwischen Samstagabend (06.04.2024, 20 Uhr) und Montagmorgen (08.04.2024, 9 Uhr) in ein Friseurgeschäft in der der Edigheimer Straße einzubrechen. Es gelang ihnen nicht, die Tür zu öffnen und in das Gebäude einzudringen. Die Schadenshöhe durch die Einbruchsspuren wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion ...

mehr