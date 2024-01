Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240131.2 Itzehoe: Scheiben am helllichten Tag zerstört

Itzehoe (ots)

Am Dienstagvormittag haben Autoaufbrecher sich an einem in Itzehoe abgestellten Transporter zu schaffen gemacht. Sie zerstörten zwei Scheiben, entwendeten aus dem Wagen jedoch vermutlich nichts.

Der Fiat stand in der Zeit von 08.30 Uhr bis 10.30 Uhr in der Sieversstraße in Höhe der Hausnummer 22. Als der Nutzer zu seinem Fahrzeug, das er unversehrt abgestellt hatte, zurückkehrte, stellte er fest, dass beide Scheiben zerstört waren, Schadenshöhe etwa tausend Euro. Ob die Täter aus dem Fahrzeuginneren etwas stahlen, ist unklar.

Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

