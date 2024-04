Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gaststättenkontrollen in der Innenstadt

Ludwigshafen (ots)

Am Abend des 08.04.2024 führten Polizeikräfte gemeinsam mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen (KVD) Kontrollen in Gastronomiebetrieben sowie Personen- und Fahrzeugkontrollen im öffentlichen Raum in der nördlichen Innenstadt durch. Ziel der Kontrollmaßnahmen war insbesondere die Bekämpfung der Straßenkriminalität, besonders von Aggressionsdelikten und Betäubungsmittelkriminalität sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung.

Insgesamt wurden fünf Gaststätten kontrolliert und eine Wohnung durchsucht. Es wurden in diesem Zusammenhang 64 Personen- und 14 Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Hierbei erfassten die Polizeikräfte Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr, Urkundenfälschung, sowie wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, gegen das Waffengesetz, gegen das Konsumcannabisgesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Neben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren auch Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Technik und Logistik eingesetzt.

